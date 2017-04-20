Yalova'dan Kısa Kısa

Yalova Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenecek Yalova Belediyesi Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivalinde dünya çocukları kentte bir araya gelecek.



Belediyeden yapılana açıklamaya göre, festival 21 Nisan Cuma günü saat 18.00'de Gazipaşa Caddesindeki kortej yürüyüşüyle başlayacak.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Bu yıl ilk kez 20-24 nisan tarihleri arasında düzenlenecek Yalova Belediyesi Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali 6 ülkeden çocuk halk dansları grupları katılımıyla gerçekleşecek. 20 Nisan'da kente gelen ekipler 21 Nisan'da düzenlenecek kortej yürüyüşü ile festivalin başlangıcını yapacaklar. 21 Nisan'da Gazipaşa Caddesi Mini Amfi Tiyatroda kısa gösterilerini sunacak."



-Doğu sahi·l bandındaki çalışmalar



Yalova Belediyesi tarafından doğu sahil bandında yapılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Doğu sahil bandı üzerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, çalışmaların son durumunu yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.



Sahil bandını bölüm bölüm planlayarak çalışmalara başladıklarını belirten Salman, şunları kaydetti:



"İlk olarak Adliye Sarayı ile Yürüyen Köşk arasındaki bölgede çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra merkeze doğru çalışmaları yaydık. İDO terminal girişini de tıpkı adliye girişi gibi görselliğin ön plana çıkacağı şekilde tasarladık. Kurduğumuz panolara kentimizin güzelliklerini tanıtan görselleri yerleştirdik. Doğu sahil bandının hareketlenmesi ve vatandaşlarımızın buradan gönül rahatlığı ile faydalanabilmesi için çalışmalarımız devam edecek."