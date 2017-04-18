Yalova'dan Kısa Kısa
Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Turgut Açari, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı ziyaret etti.
Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Turgut Açari, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı ziyaret etti.
İl Müftüsü Açari, ziyarette, Başkan Salman'a bir demet gül takdim etti.
Ziyaretlerinden dolayı Açari'ye teşekkür eden Salman, "Peygamber Efendimiz'in dünya gelişini kutladığımız Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Müftülüğümüzün yaptığı çalışmaları tebrik ediyorum. Milletçe birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yalova Belediyesi Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali
Yalova Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek organizasyonla dünya çocukları kentte bir araya gelecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yalova'da dolu dolu kutlanacak.
Festivalle ile ilgili bilgi veren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şunları kaydetti:
"Yalova Benim Kentimdir' diyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk kentimize olan sevgisini ortaya koymuştur. Çocuklara olan sevgisini ve onlara olan güvenini de 1920'de 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan ederek göstermiştir. İstedik ki çocukları çok seven Atamızın onlara armağan ettiği bu bayramı çok sevdiği Yalova'da coşkulu bir şekilde kutlayalım. Bu yıldan itibaren Yalova Belediyesi olarak Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivalini her yıl 20-24 Nisan tarihleri arasında kutlayacağız. Bu yıl 6 ülkeden katılım var. Her yıl bu katılımı daha da arttıracağız."
Yalova Belediyesi Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali, 20 Nisan saat 18.00'de düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayıp, 23 Nisan saat 16.00'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak çocuk şenliği ile son bulacak.