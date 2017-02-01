Yalova'dan Kısa Kısa

Yalova Belediyesinde çalışan 241 memuru kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.



Yalova Belediyesi ile yetkili sendika BEM-BİR-SEN arasında süren görüşmeler sonucu 1 yıllık süreci kapsayacak Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.



Törende Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Başkan Yardımcıları Halit Güleç ve Jülide Güner, yetkili sendika BEM-BİR-SEN İl Başkanı ve İnsan Kaynakları Müdürü Hakan İlaslan ve memurları hazır bulundu.



Törende konuşan İlaslan, "Görüşmelere başladığımız andan itibaren çalışanlardan yana tavır sergileyen ve sözleşmeye pozitif yaklaşan, bizlerin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayan başta Başkanımız Vefa Salman olmak üzere başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmemiz hayırlı olsun." dedi.



Sözleşme süreciyle ilgili bilgi veren Salman ise şöyle konuştu:



"Ben, hem sizlerin hem de kamunun menfaatlerini kollamak zorundayım. Yapılan sözleşmede kontrol mekanizmasını daha işler hale getirmek istedik. Böylelikle işini hakkıyla yerine getiren personelimizi mağdur etmemiş olacağız. İlk günden beri savunduğum tek şey çalışanın hakkını çalışana vereceğimiz oldu. Bunu sürdüreceğiz. Belediyemizin imkanları dahilinde yapabileceğimizin en iyisini sizlere vermeye çalıştık. Hepimiz için hayırlı olsun."



Umut Merkezlerinden hediyelik eşya satış günleri



Yalova Belediyesi, Umut Merkezleri kursiyerlerinin hediyelik eşya satış günleri başladı.



Umut Merkezleri kurslarına katılan kadınların ürettikleri ürünleri sattıkları sergi, Yalova Sanat Galerisi'nde açıldı. 9 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecek sergide, el emeği göz nuru ürünler alıcılarını bekliyor.



14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Yalova Sanat Galerisi'nde başlayan satış günlerinde her bütçeye uygun ürün bulunuyor. Özel tasarım takılar, sabun çiçekleri, organizasyon ürünleri ve el emeği nakış ürünleri sergide satışa sunuldu.



Başkan Si·lpagar düğün salonu i·nşaatını i·nceledi·



Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, bin kişi kapasiteli modern düğün salonu inşaatında incelemelerde bulundu.



Projeyi yürüten ekiple çalışmaları inceleyen Silpagar, projenin 700 metrekarelik geniş hareket alanına sahip salonu ve modern aydınlatmaları, asansörüyle, otoparkı ile dört dörtlük bir hizmet olarak Çiftlikköy halkının kullanımına sunulacağını belirtti.



Düğün salonunun nisan ayında tamamlanarak hizmete girmesi için çaba sarf ettiklerini aktaran Silpagar, "Zemin kaplamaları yapılan ve iç inşaat işlerinin devam ettiği binanın ikinci katına asansörle de çıkılabilecek. Misafir girişi ve personel girişi olmak üzere iki ayrı girişe sahip olan Çok Amaçlı Modern Düğün Salonu, bin 500 metrekarelik alanı, enerji tasarruflu 270 LED aydınlatmaya sahip ışıklandırma sistemi ve otoparkı ile önemli bir eksikliği giderecek." ifadelerini kullandı.