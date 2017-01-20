Yalova'dan Kısa Kısa

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Saffet Çam Ortaokulu öğrencilerine karnelerini dağıttı.



Salman, yarıyıl tatili dolayısıyla Saffet Çam Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.



Burada konuşan Salman, "Yalova'da çocuklarımıza büyük bir miras bırakan, adına kurulan vakıf da öğrencilerimizin eğitimine burs desteği sağlayan, Başkanlığını yürüttüğüm Hacı Saffet Çam Vakfını temsilen, sizlerin karnelerinizi dağıtıp mutluluğunuza ortak olmak istedim. Hepinizi gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Osmanlı Haftası



Çiftlikköy ilçesinde Osmanlı Devleti'nin 718. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Osmanlı Haftası kutlandı.



İlçedeki etkinlikte, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti İl ve İlçe teşkilatlarının ve vatandaşların katılımıyla vatandaşlara pilav dağıtıldı.



Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıl dönümünde dönemin coğrafyasına adaleti ve medeniyeti getiren ecdadı rahmetle andıklarını dile getiren Silpagar, "Başta Ertuğrul Gazi ve o sancağı elinden düşürmeyen 36 Osmanlı sultanını gururla ve özlemle anıyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun inşallah. Osmanlı Haftamız kutlu olsun." diye konuştu.



Osmanlı Haftası kapsamında bu akşam Çiftlikköy Merkez Camisinde akşam namazına müteakip mevlit okutulacak.



Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına doğru



Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) için Yalova Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 26-29 Ocak tarihlerinde yapılacak fuarda Yalova Belediyesi, 12. Salon B 1226 numaralı 120 metrekarelik alanda yer alacak.



Emitt Fuarı ile ilgili olarak hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl fuara katılan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze destek olmuştuk. Yalova'nın genelini kapsayan tanıtımlarda merkeze de ağırlık verilmesi gerektiğini geçtiğimiz yılki organizasyonda gözlemledik. Bu nedenle Yalova Belediyesi olarak bu yıl ayrı bir stant açma gereği duyduk. Yalova Belediyesi olarak yer alacağımız organizasyonda standımızın ana teması da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentimize en büyük mirası olan Yürüyen Köşk olacak."



Yalova'nın doğal ve tarihi güzelliklerini fuara gelen katılımcılara aktaracaklarını vurgulayan Salman, "Çiçek kenti Yalova'yı her zaman olduğu gibi ön planda tutacağız. Ülkemizin tescilli kağıt müzesine sahip olan bir kenti olarak standımız içerisinde kurulacak alanda ziyaretçilerimiz kendi kağıtlarını üretecek. Sabun çiçeğinin yapımını yine misafirlerimize standımızda göstereceğiz. Yalova'ya, kentimizin doğal ve tarihi güzelliklerine hakim arkadaşlarımız hem Türkçe hem de İngilizce olarak tanıtım yapacak." ifadelerini kullandı.