Yalova'dan Kısa Kısa

Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, Armutlu İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.



Parıldar, ziyarette, İlçe Müdürü Şevki Göven'den 2016 yılında yapılan çalışmalar ve 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili bilgi aldı.



Parıldar, burada yaptığı konuşmada, Yalova'da zeytin üretiminin yüzde 70'ini Armutlu ilçesinin karşıladığını belirterek, "Zeytin üretiminin artırılması, budama ve ilaçlama başta olmak üzere üreticilere yönelik eğitimler düzenlenecek. Pazar sorunu yaşanmayan çilek yetiştiriciliği konusunda 2017 yılında 10 çiftçiye proje uygulayacağız. Devam eden süreçte bu sayının daha da artırılması için çalışmalar yapılacak. Hangi proje olursa olsun kapımız açık. Yeter ki çiftçimiz istesin. Üreticilerimizin gelirlerini artırabilmek adına her tür projede kendilerine destek sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.



Parıldar, daha sonra İlçe Müdürü Göven ile Kaymakam Uğur Sezer'i makamında ziyaret etti.



Kaçak metruk bi·na yıkıldı



Yalova Belediyesi ekipleri, 2,5 katlı metruk kaçak yapıyı yıktı.



Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yanında resmi bir kurumun da bulunduğu, bodrum katı madde bağımlılarınca kullanılan bina yıkılarak yarattığı tehlike ortadan kaldırıldı.



Yıkımı takip eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, hakkında yıkım kararı olmasına karşın herhangi bir işlem yapılmayan 2,5 katlı kaçak olarak yapılan yapının Valilik makamından da onay alınarak yıkıldığını belirtti.



Salman, "Kazımkarabekir Mahallemizdeki tehlike arz eden metruk bina için 2007 yılında yıkım kararı olmasına karşın herhangi bir işlem yapılmamış. Kaçak binanın bodrum katı madde bağımlılarının kullandığı bir yer haline gelmiş. Mahalle sakinlerinin şikayeti doğrultusunda Valilik onayıyla da kaçak yapı hakkındaki yıkım kararını uyguladık. Mahalle sakinlerini tedirgin eden bu yapının yarattığı tehlikeyi engellemiş olduk." ifadesinde bulundu.