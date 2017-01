Yalova'dan Kısa Kısa

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmalarının bu yıldan itibaren Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürüleceği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sivrisinekle mücadelede Yalova Belediyesi bünyesinde yeni bir planlamaya gidilerek 2017 yılı itibariyle Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek çalışmalar için görevlendirilen veteriner hekimler saha çalışmalarına başladı.



Sivrisinekle mücadelenin en önemli evresinin larva dönemi olduğunu belirten Belediye Başkanı Vefa Salman, şunları kaydetti:



"İki yıldır larva döneminde ilaçlama yapmaya özen gösteriyoruz. Ancak bu hizmetin Temizlik İşleri bünyesinde değil, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesinin daha uygun olacağını gördük. Bu yıldan itibaren ilaçlama hizmetini bu işin eğitimini almış, konuyu yakından bilen Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan hekim arkadaşlarımız yerine getirecek. Yeni planlama sonrasında yeni bir sisteme de geçiş yaptık. Ekiplerimiz sahada larva kaynaklarını tespit etmeye başladı. Mevcut kaynakların haritasını sistem üzerinde çıkarmaya başladık. Bir hafta 10 günlük süreçte ekiplerimiz 150'den fazla kaynak tespiti yapmış durumda. Sistem sayesinde planlı ve koordinasyonlu bir çalışma yürütmüş olacağız."



Uçkun mücadelesinin yılın 12 ayı devam etmesi gerektiğini belirten Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu ise, "Koruyucu hekimlik misyonumuzun yanı sıra halk sağlığını ilgilendiren konular hakkında da görev ve sorumluluklarımız var. Yıl boyunca çalışmaların devam etmesi gerekir. Bu çalışmanın bir ayağı da vatandaşlarımızdır. Bu yüzden vatandaşlarımızdan da yardım istiyoruz. Görmüş oldukları durgun su birikintileri, bodrum katlardaki su taşkınları ve saksı diplerindeki durgun sular bizler için çok önemli birer larva

odağıdır. Vatandaşlarımız bu tip larva odaklarını görmeleri halinde 153 veya 444 8 777 numaralarından bizlere kayıt bırakarak yardımcı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Yalova İtfai·yesi·ne yeni· araç



Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak yeni bir araç Belediye envanterine eklendi.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, aracın trafik kazaları, kurtarma gibi operasyonlar ve doğal afetlerde de kullanılabileceğini belirtti.



Bölgesinin en donanımlı itfaiyeleri arasında yer alan Yalova Belediyesi İtfaiye Teşkilatının kendisini her geçen gün yenilemeye devam ettiğini vurgulayan Salman, şunları aktardı:



"Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen kentimizde oluşabilecek olumsuz bir olaya hazırlıksız yakalanmamak adına Belediyemiz bünyesinde görev yapan birimlerimizin ihtiyaçlarını göz ardı edemeyiz. İtfaiyemize ihtiyaç duyulduğu anda ekiplerimizin, vatandaşlarımıza en hızlı şekilde yardıma koşabilmesi için kendimizi sürekli güncelliyoruz. Envantere yeni eklenen aracımız trafik kazalarında ve doğal afetlerde kurtarma aracı olarak kullanılmak üzere alındı. Teknoloji her geçen gün yenileniyor. Biz de bu teknolojiye adapte oluyoruz. İhtiyaç duyduğumuz her ekipmanı ve aracı bünyemize katmaya devam edeceğiz. Kentimize hayırlı olsun. Allah kullandırmak nasip etmesin."