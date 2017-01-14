Yalova'dan Kısa Kısa

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki Şehitler Anıtı üzeri cam fanus ile kapatıldı.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, anıtın zarar görmemesi amacıyla yapılan çalışmayı yerinde inceledi.



30 Ağustos Zafer Bayramının 84. yıl dönümünde düzenlenen törenler kapsamında açılışı gerçekleştirilen anıtta Osmanlı-Rus savaşından günümüze kadar yapılan savaşlarda ve terör olaylarında hayatını kaybeden 171 şehidin adı yer alıyor.



Şehitlerin anısını en iyi şekilde yaşatacak bir anıt yapmak istediklerini belirten Salman, şunları kaydetti:



"Şehitler anıtı, kaidesi ile birlikte 3 metre 15 santimetre yüksekliğinde. Anıtta 1,70 santimetre yüksekliğinde sınırları bekleyen iki asker figürü yer alıyor. Türk milletinin yükselişini simgeleyen 2, 65 santimetre yüksekliğinde ve üzerinde 171 şehidin adının olduğu Türk Bayrağı var. Anıtın 3 metre genişliğindeki kaidesi 50 santimetre yüksekliğinde. Pleksiglas malzemeden yapılan anıt gecede görülebilmesi amacıyla ışıklandırıldı. Son olarak zarar görmemesi için üzerini kapattık. Yapılan çalışma anıtın görselliğinde herhangi bir değişiklik yapmazken korunmasını sağlamış olacak".



-Pazaryeri·ndeki· çalışmalar



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kapalı pazar yerinde yapımı devam eden çatı çalışmasını inceledi.



Pazaryerinin üzerinin tamamen kapatılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Salman çalışmaların en geç bir ay içerisinde tamamlanacağını belirtti.



Pazarcı esnafına verilen sözlerin tamamını yerine getirdiklerine dikkati çeken Salman, İlk olarak kapalı dükkanların üzerindeki işlevini yitiren çatı yenilenmiş daha sonra da kumaş pazarının üzeri kapatılmıştı. Son olarak kapalı dükkanlar ile sebze bölümü arasındaki alanın üzeri kapatılmaya başlandı. Esnafın talebi doğrultusunda sebze bölümü ile giyim bölümü arasında bulunan yolu da kapatmaya başladık. Çalışmanın yüzde 70'lik kısmı tamamlandı. Hava koşulları sonucu yaşanan aksaklıklar nedeniyle yaklaşık bir aylık bir iş kaldı. Çalışmaların daha önce tamamlanması için gerekli talimatı verdim." ifadelerini kullandı.