Yalova'dan Kısa Kısa

Türkiye Erkekler 1. Ligi'nde Yalova Group Belediye Spor ile Bandırma Kırmızı basketbol takımları arasında pazar günü oynanacak Türkiye Erkekler 1. Lig 16. hafta müsabakasından elde edilecek gelirin şehit ailelerine verilecek.



Yalova Belediye Spor Kulüp Başkanı Resul Kocaağa ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şubesi Başkanı Mustafa Ürkmez, ilk bilet satışını Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a yaptı.



Tüm dernek ve kurumları ziyaret eden Yalova Belediye Spor yöneticileri ilk bilet satışına devam ediyor.



Başkan Salman, anlamlı karar için öncelikle kulüp başkanı ve yöneticilere teşekkür ettiğini belirterek," Kötü günlere birlikte göğüs gereceğiz. Bu sebeple tüm hemşehrilerimin destek olacağına inanıyor, her iki takıma da başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



Yazarlarla Buluşma Etkinliği



Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve okudukları kitapların yazarlarıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla "Yazarlarla Buluşma Etkinliği" kapsamında program düzenledi.



Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen programda psikolog yazar Tuncel Altınköprü öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrenciler söyleşiye, yazara ait, "Macera Geçidi-Sultanın Altınları" isimli kitabı okuyarak hazırladıkları sorularla söyleşiye eşlik etti.



Altınköprü, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek,"Başta İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Şerafettin Turan olmak üzere söyleşinin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi çalışanları ile Uygulama Oteli yönetici ve personellerine teşekkür ederim." diye konuştu.



Söyleşinin ardından Altınköprü, öğrencilerin kitaplarını imzaladı.