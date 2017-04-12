Yalova'dan İstihdama Destek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yalova İl Müdürü Mehmet Salih Aydın, Milli İstihdam Seferberliği çalışmaları kapsamında 2017 yılı içerisinde 2 bin işletmeye ulaşma hedefinde olduklarını dile getirdi.



SGK İl Müdürü Mehmet Salih Aydın, Yalova'nın bu anlamda çok hassas bir il olduğuna dikkat çekerek, "Milli İstihdam Seferberliğini çalışma talebi senden, destek devletten sözleri ile tarif etmek mümkün. Maksadı 1,5 milyon istihdam olan politika diyebiliriz. Bu da şu ana kadar açıklanmış teşvik paketleri içerisinde istihdamı artıracak, işsizliği azaltacak en önemli teşviklerden biri. Biz de bu anlamda Yalova'da kelimenin tam anlamıyla kapı kapı dolaşıp işverenlerimize bu seferberliğin kendilerine getirdiği avantajları anlatıyoruz. 2017 yılı içerisinde şu ana kadar bin işverene ulaşıp Milli İstihdam Seferberliği'nin getirdiği avantajları anlattık. Hedefimiz 2017 yılı içerisinde 2 bin işverene ulaşmak. Ziyaretlerimizde gördüğümüz ve bize memnuniyet veren bir durum da şu; İşverenlerimiz Milli İstihdam Seferberliği'ne çok sıcak bakıyorlar. Kendilerine sağladığı avantajları değerlendirmek azmi içerisindeler. Bu da Yalova açısından istihdamın arttırılması anlamına geliyor" dedi.



Salih Aydın, sadece işverenlere değil, ziyaretler esnasında denk geldikleri çalışanlara da bilgilendirmeler yaptıklarını ve broşürler dağıttıklarını belirtti. - YALOVA