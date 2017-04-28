Yalova'daki Trafik Kazası

Yalova'da dün gece saatlerinde bir otomobilin çarpıp yol kenarına savurduğu Osman Yazıcı'nın cenazesi toprağa verildi.



Yazıcı'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.



Evde helallik alınmasından sonra Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yazıcı'nın cenazesi Şehir Mezarlığında toprağa verildi.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 77 DK 857 plakalı otomobil, gece geç saatlerde Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacı Mehmet köyü istikametine giderken yaya Osman Yazıcı'ya (21) çarpmış. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savrulan Yazıcı, olay yerinde yaşamını yitirmiş, sürücü ise hasar görüp arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçmıştı. Sabah saatlerinde Yazıcı'nın babası, çocuklarının cesedini yol kenarında bulmuştu.



Öte yandan olaya karışan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.