Yalova'da Zorunlu Kış Lastiği Denetimleri

Yalova Bölge Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanımı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması kapsamında kentte denetimlerin devam ettiğini bildirdi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında kış mevsimi ile hava ve yol koşullarındaki buzlanma, kar, tipi, yağmur ve ısı değişmeleri sonucu karayolu trafiğinin olumsuz etkilendiği belirtildi.



Mevsim koşullarına uygun olmayan araç lastikleri, olumsuz hava ve yol ile birleştiğinde trafik güvenliğini önemli ölçüde tehlikeye düşürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"1 Aralık 2016-1 Nisan 2017 tarihlerinde yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması için Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılacak tüm trafik denetimlerinde kış lastiği kontrolü de yapılacaktır. 1-27 Aralık 2016 tarihlerinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürümüz ekiplerince 397 araç üzerinde kış lastiği kontrolleri yapılmış olup, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır."



Denetimlerin 1 Nisan tarihine kadar devam edeceği bildirildi.