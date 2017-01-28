IHAAW151751-ASA/28-01-2017
- Yalova'da yakalanarak İstanbul'a getirilen 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı. 28.01.2017 15: 17: 51 TSI
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Yalova'da Yakalanarak İstanbul'a Getirilen 'Futbolda Şike' ve 'Odatv' Davalarının Eski Hakimi...
IHAAW151751-ASA/28-01-2017 - Yalova’da yakalanarak İstanbul’a getirilen ’Futbolda şike’ ve ’Odatv’ davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.
IHAAW151751-ASA/28-01-2017