Yalova'da Yakalanarak İstanbul'a Getirilen 'Futbolda Şike' ve 'Odatv' Davalarının Eski Hakimi...

IHAAW151751-ASA/28-01-2017 - Yalova’da yakalanarak İstanbul’a getirilen ’Futbolda şike’ ve ’Odatv’ davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

Yalova'da Yakalanarak İstanbul'a Getirilen 'Futbolda Şike' ve 'Odatv' Davalarının Eski Hakimi...

IHAAW151751-ASA/28-01-2017

- Yalova'da yakalanarak İstanbul'a getirilen 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı. 28.01.2017 15: 17: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL

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