Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da 667 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte, il dışından uyuşturucu madde temin ederek satışını yapan şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.G. gözaltına alındı. Sahsın ikametinde ve üzerinde yapılan aramada 667 gram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.