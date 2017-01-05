Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova polis tarafından bir araçta yapılan aramada 763 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, yurt dışından ülkeye sokulan ecstasy tabir edilen uyuşturucu hapların İstanbul'a götürüleceği ihbarını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri Yalova-Kocaeli yolu üzerinde uyuşturucuları nakleden 34 plakalı aracı beklemeye başladı. Araç operasyon noktasına geldiğinde durdurulan araca KOM ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Araçta bulunan A.G, ST, ve V.Ö adlı 3 erkek ile B.K adlı 1 yabancı uyruklu kadın gözaltına alınırken, araç didik didik arandı. Aramaya narkotik dedektör köpek 'Fosfor' da katıldı. Köpek aracın torpido gözünün taban bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye uyuşturucu hapların saklandığını tespit etti. Ekipler aracın taban bölümünü kırarak 763 adet ecstasy hapı ele geçirdi. Şahıslar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Piyasa değeri 6 bin TL'yi bulan hapların daha çok eğlence mekanlarında satıldığı öğrenildi. - YALOVA