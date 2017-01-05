Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da uyuşturucu madde ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Yalova Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu madde temin ederek satışını yapan şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Ekipler yol kontrolü sırasında şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.



Dedektör köpek Fosfor'un da katıldığı arama çalışmalarında, aracın ön koltuğundaki paspasın altına gizlenmiş halde uyuşturucu hap bulundu.



Haplara el konurken 3 erkek ve yabancı bir kadın hakkında adli işlem başlatıldı.