YALOVA'da Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali, 3 ülkeden gelen çocuk halk dansları gruplarının gösterileriyle başladı.



Yalova Belediyesi'nce bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekipleri katıldı. Yapılan festivale Rusya, Sırbistan ve Romanya da davet edildi ancak bu ülkeler 'güvenlik' endişesiyle Yalova'ya ekip göndermedi.



Festival, Gazipaşa Caddesi güzergahı boyunca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan kortejle başladı. Ülkelerden gelen halk oyunları ekiplerinin kortejine Yalovalı vatandaşlar da alkışlarla destek oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda ise ekipler, halk oyunları gösterilerinde bulundu.



Burada konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti, burası Yalova. Burada 23 Nisan'lar, 19 Mayıs'lar, 29 Ekim'ler farklı kutlanır, farklı kutlanmalı. Bu yıl dünyada çocuklara tek armağan edilen bayram var o da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediyesi, Yalova'da ilk kez bir uluslar arası şenlikle kutlanıyor ama ne yazık ki ülkemizdeki o terör belasından dolayı 6 ülke davet etmiş olsak da bu sene sağ olsun 3'ü geldi. Bu sayıyı daha da artırarak bu uluslar arası festivali bir bayram havasına bir şenliğe çevireceğiz. Bize düşen önemli görev; çocuklarımıza egemenliği, bağımsızlığı, özgürlüğü, demokrasi rejimini ve cumhuriyetin kazanımlarını doğru anlatmak. Ülkenin her zaman için kendi kendini yönetmeye, halkın kendi kendini yönetmesine bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin de şiddetle ihtiyacı var" dedi.



Ekiplerin gösterileri ise büyük alkış aldı.



- Yalova