Yalova'da Teşvikiye Deresi Akmaya Başladı

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye Beldesinde 4 aydır kuru olan Teşvikiye deresi akmaya başladı.



Delmece yaylasına yağan kar yağışının ardından, Teşvikiye deresi de akmaya başladı. Yaz aylarında kurak geçen bölgede, Ocak ayının başında başlayan yağışlarla birlikte Teşvikiye deresi de akmaya başladı.



Teşvikiye beldesindeki vatandaşlar derenin akmasını olumlu karşıladı. Belde sakinleri 4 aydır derenin akmaması ve kuraklık nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.