Yalova'da Su Kesintisi

Yalova'da bazı mahallelere su verilemeyeceği bildirildi.





Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içme suyu depolarında yapılacak bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle Bayraktepe ve Bağlarbaşı Mahallelerinin üst kesimleri ile Jandarma Alay Komutanlığına kadar olan kısımlarda 4 Ocak Çarşamba günü 09.00-17.00 saatlerinde su verilmeyeceği bildirildi.