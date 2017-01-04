Yalova'da Sokak Hayvanları Unutulmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Şube Müdürlüğü, kış aylarında mağdur olan sokak hayvanları i·çi·n doğaya yiyecek bıraktı.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı 3 ekip Yalova kent merkezi, Çiftlikköy, Altınova, Termal, Çınarcık ve Armutlu ilçeleri ve köylerinde yaban hayvanları ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde mama ve yemleme çalışması yaptı.



Soğuklardan etkilenen, yiyecek bulmada sıkıntı çeken yaban ve sokak hayvanları için yiyecek bırakma uygulamasının devam edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yalova'da yaşanan aşırı soğuklar ve kar yağışı nedeniyle, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüz tarafından daha önce belirlediğimiz avlak ve sulak alanlara aç kalan yaban hayvanları için 3 ekip tarafından 320 kilogram arpa, 400 kilogram buğday ve 200 kilogram saman doğaya bırakılmıştır. Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyünde aç olduğu ihbarı alınan sokak hayvanlarının sıkıntı yaşamamaları için köye gidilerek, mama ve yem bırakıldı. Soğuk ve zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının aç kalmamaları ve yaşama tutunmaları için il genelinde mama ve yem dağıtımı çalışmaları yapılmaktadır."