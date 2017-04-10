Yalova'da Şehir Mezarlığı Doldu

Yalova'da 1965'ten beri defin işlemlerinin yapıldığı Şehir Mezarlığında aile mezar yerleri haricinde tüm yerlerin dolduğu bildirildi.



Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 binden fazla kişinin kabrinin bulunduğu 133 dönümlük alanda daha önceden mezar yeri alanların haricinde artık defin yapılmayacak.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Vefa Salman, merkez mezarlıkta defin için yer kalmadığını belirtti.



Merkezdeki mezarlığımızda sadece aile mezar yeri olarak daha önceden vatandaşlara tahsis edilmiş yerlerin olduğunu anımsatan Salman şunları kaydetti:



"Bunun haricinde yeni mezar yeri bulunmamaktadır. Hemşehrilerimizden bu konuda zaman zaman yardım telefonları alıyorum. Ancak bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Geçtiğimiz yıl 252 dönüm alanda Paşakent Mahallemizde yeni bir mezarlık alanını hizmete açtık. Bundan böyle aile mezarı olarak yer sahibi olanların haricinde tüm defin işlemleri Paşakent Mezarlığımızda yapılacak.



52 yılda 15 binde fazla hemşehrimiz defnedildiği Yalova Şehir Mezarlığı, 1965 yılında hizmet vermeye başladı. 2017 yılı itibariyle merkezdeki mezarlık, aile mezarlıkları haricinde tamamen doldu. Defin yerinin azalması nedeniyle geçtiğimiz yıl Paşakent Mahallesinde yeni bir mezarlık alanı oluşturularak hizmete açıldı. Sosyal donatıları yapılan ve tam kapasiteli olarak hizmet veren Paşakent Mezarlığı 252 dönümlük alana sahip."