Yalova'da Sandıktan 'Hayır' Çıktı

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için yapılan referandum da, Yalova'da resmi olmayan sonuçlara göre 'hayır' çıktı.



Katılımın yüzde 85'lere ulaştığı Yalova'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören anayasa değişikliği oylaması yine nefes kesen mücadeleyle sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan 'hayır' oyları az bir farkla önce çıktı.



- Yalova