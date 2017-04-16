Yalova'da Referandum İçin Oy Verme İşlemi Başladı

YALOVA'da seçmen, anayasa değişikliği için sandık başına gidiyor. Oy kullanılan okullarda, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandığı gözlendi.



Yalova'da, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğinin oylandığı halk oylaması için vatandaşlar, 463 sandıkta oy kullanmaya başladı. İl genelinde 169 bin 321 seçmen bulunuyor. Merkez İlçe'de 94 bin 920, Çiftlikköy'de 24 bin 913, Çınarcık'ta 21 bin 702, Altınova'da 17 bin 171, Armutlu'da 6 bin 508 ve Termal'de 4 bin 107 seçmen oy kullanacak. Oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.



- Yalova