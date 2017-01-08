Yalova'da Okullar Tatil

YALOVA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullar 9 Ocak Pazartesi günü için 1 gün tatil edildi.



Yalova Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Müdür Turan yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü, bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür."



Müdür Turan, 10 Ocak Salı günü için ise henüz bir karar alınmadığını söyledi.



- Yalova