Yalova'da Öğrencilere Matematik Eğitim Kartları Dağıtıldı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, lise öğrencilerine matematiği sevdirmek ve öğretmek amacıyla matematik eğitim kartları dağıttı.



Salman, matematik kartlarını, Yalova Lisesi, Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi ve Yalova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine dağıttı.



Yalova Lisesi Müdürü Hayati Yılmaz ve öğretmenler ile bir süre sohbet etti.



Kartların dağıtımı sırasında konuşan Salman, öğrencilere katkı sağlamak için bu projeye imza attıklarını söyledi.



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Salman, şöyle devam etti:



"Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu ülkeyi sizlere bırakacağız. Geleceğimiz olan siz çocuklarımızın yetişmesinde katkımız olsun istiyoruz. Farklı bir eğitim anlayışla çocuklarımıza matematiği sevdirmek ve öğretmek istiyoruz. Yarıyıl tatilini de fırsat bilerek bu kartları dağıtıyoruz. Bu yenilikçi eğitim anlayışla, ilimizden matematik şampiyonları çıksın istiyoruz. Çocuklarımızın bu kartları kullanması ve matematik alanında kendilerini geliştirmesi en büyük dileğimiz. Sizden tek bir isteğim var, kendinize hedef koyun ve hedefinize ulaşmak için Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhakkak çok çalışın."



Proje kapsamında, Türkiye'de ilk olan oyunlaştırılmış eğitim modülü ile öğrenciler kendilerini soru ve cevaplarla geliştirme fırsatı bulacak.



Öğrenciler, eğitim modülüne dağıtılan kartlardaki aksiyon koduyla, istediği kadar ve istediği zaman da girebilecek. Çalışma hızını kendileri ayarlayabilecek. Facebook üzerinden çalışan öğrenim portalına, akıllı telefon ve tabletten de girebilecek.



Matematik kartları lise düzeyinde Yalova Merkezde bulunan 15 lisedeki 7 bin 329 öğrenciye bu hafta sonuna kadar dağıtılacak.