Yalova'da Öğrencilere Bisiklet Dağıtıldı

Yalova'da ilkokul öğrencilerine 100 adet bisiklet dağııldı.



Bisikletin yaygınlaştırılması maksadıyla Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü ilkokul öğrencilerine bisiklet dağıttı. Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Tosun ve Yalova Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. İbrahim Dedecan da katıldı. Burada ilde gerçekleştirilen spor müsabakalarında dereceye giren çocukların yanısıra okullar tarafından belirlenen çocuklara 100 adet bisiklet hediye edildi. İl Müdürü Dr. İbrahim Dedecan, "Obezite günümüzde hızla artan bir sağlık sorunudur. Obezite'nin temelinde ise hareketsiz bir yaşam yatıyor. Hareketli bir hayatın benimsenmesi için küçük yaşlardan bunun bir alışkanlık halini alması önemlidir. Bunun en kolay yolu ise bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Bugün çocuklarımıza bisikletlerini dağıtıyoruz. Onlardan bu bisikletleri evlerine götürüp koymalarını değil sürekli olarak kullanmalarını istiyoruz. Hatta evde anne ve babalarını da bisiklet kullanmaya teşvik etmelerini istiyoruz" dedi. - YALOVA