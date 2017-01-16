Yalova'da Metruk Bina Yangını

Çiftlikköy ilçesi Etibank Tesislerinde bulunan metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde bulunan ve kapalı olan Etibank Tesislerindeki 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevrede yaşayan vatandaşların itfaiye haber vermesi üzerine olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını söndüren ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.





Yangın dolayısıyla binada maddi hasar oluştu.