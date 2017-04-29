Yalova'da Kocadere Şehitleri Anıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,DHA- YALOVA'nın Çınarcık ilçesi Kocadere Köyü'nde, 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çeteleri tarafından katledilen 830 şehit törenle anıldı.



Kocadere'de 830 kişinin şehit edilmesinin 96'ıncı yıldönümünde düzenlenen program Kocadere İlkokulu önündeki yürüyüşle başladı. Mehter Takımı ile yapılan yürüyüşün ardından şehitlikte düzenlenen törende anıta çelenk bırakıldı. Burada konuşma yapan Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan işgal kuvvetleri ve Rum çetelerinin vahşeti ile acı günler yaşayan Kocadere Köyü'nde insanların katledildiğini belirterek şöyle dedi:



"96'yıldır Avrupa'nın gözü önünde, medeniyet denen canavarın olayını anıyoruz. 830 şehit var. Kadın, çocuk, yaşlı masum insanlar bunlar. Kocadere halkı 96 yıldır bu geleneği yaşatıyor. Yaşattığımız şey şahadet mertebesinin yüceliği. Bu masum insanlar şahadetleri ile bu toprakları bize vatan ettiler. Şahadet yüce bir makamdır. Bu millet vatan söz konusu olduğu zaman teferruat demesini bilmiştir. Tarihte Çanakkale'de, Trablusgarp'ta, Galiçya'da, Güney Doğu'da en son da 15 Temmuz'da bunu bilmiştir."



Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol ise, "Yaşlı, kadın ve çocukların bu şekilde camilere doldurularak yakılması, halen bir insanlık ayıbı olarak tarihteki yerini koruyor. Bugün Ermenilerin soykırım yalanına inanan devletler nedense burada yaşanan vahşeti görmezden geliyor. Biz burada yaşananların tüm dünya tarafından bilinmesini istiyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.



Konuşmaların ardından Kocadere İlköğretim Okulu öğrencileri şiirler okudu. Törene katılanlar anıt içerisinde dua etti. Kocadere Merkez Camii'nde de şehitler için Mevlit okutuldu. Ayrıca Kocadere İlk Okulu'nun bahçesinde de davetlilere pilav ikram edildi.



Törene Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Yalova Belediye Başkan Vekili Halit Güleç, Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Yeşilöz ile idari ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.



