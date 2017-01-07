Yalova'da Kış

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ASKF) yapılan açıklamada, bu hafta sonu oynanacak amatör lig karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.





ASKF Başkanı Tamer Erbul, olumuz hava şartları nedeniyle Yalova merkez ve ilçelerinde oynanacak olan amatör lig maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.



Erbul, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maçların ne zaman oynanacağına ise ilerleyen günlerde karar verileceğini kaydetti.