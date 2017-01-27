Yalova'da Kentsel Dönüşüm

Yalova Belediyesi, Roman Mahallesi olarak adlandırılan alanla ilgili yapmış olduğu kentsel dönüşüm planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, planın onaylanmasıyla Yalova Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında görüşmeler başlayacak.



Belediye Başkanı Vefa Salman, başkan yardımcısı Halit Güleç, İmar ve Şehircilik Müdürü Kemal Baş ve Fen İşleri Müdürü Hamit Kutlu konu ile ilgili bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.



Önümüzdeki hafta içerisinde TOKİ ile görüşeceklerini belirten Başkan Salman, "Bu proje üzerinde hassasiyetle durduğumuz o bölge için çok önemli bir proje. Bu nedenle bir an evvel hayata geçirilmesi arzusundayız. Orta ya da uzun vadeli bir planlama değil kısa vadede bir çözüm üretme arzusundayız. Plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı. İmar Müdürlüğümüzce TOKİ ile görüşmelere başlayacağız. Önümüzdeki hafta randevu alarak bizzat kendim bu konuyla ilgili TOKİ ile görüşeceğim. Hedefimiz en kısa sürede projeyi hayata geçirmek." ifadelerini kullandı.