Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından kasım ayında Yalova'da satılan konut sayısının 871 olduğu bildirildi.
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2016 yılı kasım ayında Yalova İlinde 871 konut satıldı." denildi.
Yalova'da Kasım Ayı Konut Satışları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından kasım ayında Yalova'da satılan konut sayısının 871 olduğu bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından kasım ayında Yalova'da satılan konut sayısının 871 olduğu bildirildi.
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