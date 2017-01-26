Yalova'da kar yaşı başladı.
Yalova genelinde akşam başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini arttırırken, kent merkezindeki yol ve kaldırımlar beyaza büründü.
Kentin yüksek mahallelerinde sürücüler zor anlar yaşadı.
Yalova-Bursa karayolunun Süpürgelik mevkisinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 147 Şube Şefliği ekipleri karayolunun trafiği açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yalova'da Kar Yağışı
Yalova'da kar yaşı başladı.
Yalova'da kar yaşı başladı.
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