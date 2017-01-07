Yalova'da Kar Yağışı

Yalova Belediyesi, kentte yoğun kar yağışına karşı gereken tüm önlemlerin alındığını açıkladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, karla mücadelede 25 kişilik kriz ekibi ile 8 kar küreme, 6 tuzlama aracı kullanıldı.



Çalışmaları yakından takip eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, durum hakkında anlık bilgiler aldı.



Salman, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kar sınavını başarıyla tamamladıklarını vurguladı.



Kar etkisini, kent merkezinde her yıl bu kadar göstermediğine dikkati çeken Salman, şunları kaydetti:



"Meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak Cuma gününden ekiplerimizi oluşturup 24 saat hizmet verecek şekilde planlamamızı yaptık. Kentimizi bölgelere böldük. Ekiplerimizi bölgelere bölerek aynı anda daha fazla noktaya müdahale etme olanağını sağladık. Cuma akşamı yoğun şekilde karın başlamasıyla ekiplerimizde çalışmalarına başladı. Tuzlama ve kar küreme araçlarımız kendilerine ait olan bölgelerde ivedilikle müdahaleye başladı.



Başta ana arter yollar ve merkezdeki kaldırımlarda dahil olmak üzere ekiplerimiz çalışmalar yaparak, vatandaşlarımızın yoğun kar yağışından etkilenmemesini sağladık.



Yoğun kar yağışı karşısında başarılı bir sınav verdik. Kar yağışı süresince ekiplerimiz 24 saat mesai yaparak halkımızın hizmetinde oldular. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarımı kutluyor, kolaylıklar diliyorum."