Yalova'da Kar Esareti

Yalova kara teslim oldu.



Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen şehirde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Ulaşımın durma noktasına geldiği Yalova'da belediye ve Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Yalova-Bursa bağlantısını sağlayan Süpürgelik mevkiinde ise yer yer tipi yağıyor. Görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü yolun buzlanmaması için ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.



Karın keyfini ise çocuklar çıkarıyor. Kendilerini karların üstüne atan çocuklar doyasıya eğlenirken, kar tatili beklentisi içerisinde olduklarını söylüyor. Bazı esnaflar ise son yılların en yoğun kar yağışını fırsat bilerek iş yerlerinin önüne kardan adam yaptı. - YALOVA