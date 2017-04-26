Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu
Yalova'da durdurulan tırın dorsesinde 6 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yalova'da durdurulan tırın dorsesinde 6 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova- Kocaeli çevre yolunda yaptıkları yol uygulamsı sırasında Kocaeli yönüne doğru gitmekte olan bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde yapılan aramada, 6 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü R.B. hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.