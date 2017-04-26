Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu

Yalova'da durdurulan tırın dorsesinde 6 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu

Yalova'da durdurulan tırın dorsesinde 6 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova- Kocaeli çevre yolunda yaptıkları yol uygulamsı sırasında Kocaeli yönüne doğru gitmekte olan bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, 6 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü R.B. hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

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