Yalova'da "Huzur" Operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğünce kentin çeşitli yerlerindeki noktalarda, huzur operasyonu düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet, motorize, trafik, asayiş ve güvenlik, kaçakçılıkla mücadele ve organize işler, çocuk, şube birimlerine bağlı polisler, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.



Merkezdeki eğlence mekanları, umuma açık yerler ve kafelerde kimlik kontrolü yapan polisler, şehir giriş ve çıkışlarındaki yollarda, araçlarda arama yaptı.



Asayiş uygulamasında, eğlence mekanları, umuma açık yerler ve kafelerde çalışanlar ve müşterilerin "Genel Bilgi Tarama" (GBT) sorgulaması yapıldı. Söz konusu mekanların çalışma ruhsatları denetlendi.



Yalova'nın giriş ve çıkış noktaları ile kentin birçok noktasındaki trafik denetimlerinde ise ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapılarak, araçlarda detaylı arama yapıldı.



Gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ekipler, Yalova'nın giriş ve çıkış noktaları ile kentin birçok noktasındaki trafik denetimlerinde şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. Ekipler uyuşturucu madde dedektör köpekleri ile araçlarda arama yaptı.