Yalova'da Hükümlüler Bin 260 Fidan Dikti

Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fidan dikme törenine katılan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür 12 hükümlü ile birlikte fidan dikti.



Denetimli serbestlik sayesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası verilen hükümlülere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmada, Yalova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sağlanan bin 260 adet fidan 12 hükümlü tarafından 14 gün içerisinde ilin değişik noktalarına dikildi. Fidan dikim töreninin son gününde Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, Denetimli Serbestlik Savcısı Özkan Özçelik, Çiftlikköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahim Solmaz, Yalova Orman İşletme Müdürü Mehmet Murat Bilinmiş, Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük ve hükümlüler de yer aldı. Hükümlülerle birlikte fidan diken Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür programda emeği geçenlere teşekkür etti. - YALOVA