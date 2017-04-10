Yalova'da Hayır Afişi Kesilmesi Tartışması

AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, geçen hafta CHP Milletvekili Muharrem İnce tarafından gündeme getirilen hayır afişlerinin kesilmesi iddiasıyla ilgili olarak, "Bizim arkadaşlarımız hiçbir seçimde hiçbir partinin bayrağını koparacak kadar basit şeylere tenezzül etmez. Rüzgar kopartmış" dedi.



AK Parti İl Başkanlığı'nın basın toplantısı Merkez İlçe Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Basın mensuplarının CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, partisinin afişlerinin kesildiği iddiasıyla ilgili, "Afişleri kestiler. Gençlere talimat verdim. Kimsenin canını yakmayın dedim. Sadece, afiş yerine keseni oraya asın dedim" açıklamaları sorulan AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, aday olduğu günden beri gerilimden uzak durmaya çalıştığını söyledi. Kavga ile herhangi bir yere varılacağına inandığını kaydeden Demirel, şöyle devam etti:



"Barışla bitmeyen hiçbir savaş yoktur, madem sonunda barışacağız niçin savaşıyoruz diyorum. Bazı muhalefetteki arkadaşların değişik açıklamaları oldu. Bazıları bizi İzmir'e döküyor, bazıları denize döküyor. Muharrem Bey de işte bayrakları kopmuş, koparanları oraya asın demiş. Bizim arkadaşlarımız hiçbir seçimde hiçbir partinin bayrağını koparacak kadar basit şeylere tenezzül etmez. Biz de buna fırsat vermeyiz. Ben arkadaşlarıma da 'böyle bir şey var mı' diye sordum. Sonradan öğrendik ki bunu rüzgar yapmış. Tabii doğru bir laf değil. Ben bu durumu onun şımarıklığına veriyorum. Bazen zaman zaman böyle şımarıkça laflar ediyor. Biz tabi onun büyüğüyüz. Büyük olduğum için onu affediyorum. Doğru bir laf ve doğru bir söylem değildir. Bizim arkadaşlarımız hiçbir zaman öyle bayrak kesmeyle şununla bununla uğraşmaz."



AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak da toplantıda Yalova Belediyesi'nde borcun 135 milyon lira olduğunu söyledi. Belediyede 2016 yılında 34 milyon lira gelirden fazla gider yaptığını söyleyen Öztabak, "Yaklaşık 2,5 ay süren denetim komisyonu raporuna göre belediye 2016 yılı sonu itibariyle borç miktarı 135 milyon TL. Belediye sürekli borçlanmış ve daha sonra iktidara gelecek olan belediye yönetimini de ipotek altına almıştır" dedi.



- Yalova