Yalova'da Haleplilere Yardım Tırı

"Halep'i açlıktan, İnsanlığı utançtan kurtar" sloganıyla Çiftlikköy Belediyesi, Türk Kızılayı ve İnsani Yardım Vakfı işbirliği ile başlatılan yardım kampanyasında ilk yardım tırı yola çıktı.



Kampanya kapsamında ilçe halkının bağışladığı giyim, battaniye, gıda ve oyuncak yardımlarıyla, bir haftalık sürede 1 tır malzeme toplandı. Yardım tırını, Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar uğurladı.



Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, kampanya ile hayatta kalma mücadelesi veren Halep halkı için insani yardım hazırlanması ve nakdi yardım yapılmasını amaçladıklarını dile getirdi.



Kampanya kapsamında, okuduğu Çiftlikköy GSD Eğitim Vakfı Ortaokulunda sınıfında diğer öğrencilerin yardımda bulunması için çaba gösteren ve kendi kumbarasında biriktirdiği paralarla battaniye alarak yardım kampanyasına katılan 11 yaşındaki Tunç Polat da ilgi topladı.



Silpagar, öğrenciyi tebrik ederek, Türk gençleriyle gurur duyduğunu dile getirdi.