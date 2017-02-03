Yalova'da Fetö Sanıkları Konferans Salonunda Yargılanacak

Yalova'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 47'si tutuklu 103 sanığın yargılanmasına 21 Mart 2017 tarihinde başlanacak. Atatürk Merkez Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu mahkeme salonuna dönüştürülüyor.



Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, sanık sayısının çok ve Yalova Adliyesi'ndeki mevcut salonların yetmeyecek olması sebebiyle duruşmanın Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu'nda yapılacağını dile getirmişti. Konferans salonu mahkeme salonuna dönüştürülüyor. Camlar demir parmaklıklarla kapatılarak muhtemel bir firarın önüne geçilmesi sağlanıyor. Öte yandan salonun tam ortasına kurulan kürsü ve sanık bölümü ile salon bir mahkeme salonu olarak kullanılmaya hazır hale getiriliyor. Salona elektronik techizatın yerleştirilmesine ise kısa süre içerisinde başlanacak.



Duruşma 21 Mart 2017 tarihinde başlayacak. Hazırlanan 500 sayfalık iddianamede 103 sanık hakkında, 'silahlı örgüt yönetmek', 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütüne finansal kaynak toplamak' suçlarından 5 ila 22.5 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor. Yalova Cumhuriyet Savcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 160'ı tutuklu toplam 410 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Bu sanıklardan 47'si tutuklu 103 sanık hakkında dava açılırken, diğerlerinin soruşturması devam ediyor. - YALOVA