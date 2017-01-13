Yalova'da Fetö/pdy Soruşturması

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan 15 emniyet mensubundan 7'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün emniyet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan C.B, İ.U, Ş.A, Ş.E, M.E, M.Y, ve Ö.Y tutuklandı, diğer 8 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.