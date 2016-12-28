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Yalova'da Fetö/pdy Soruşturması

Yalova'da Fetö/pdy Soruşturması

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında öğretmen ve mühendislerin de yer aldığı 8 zanlı gözaltına alındı.

Yalova'da Fetö/pdy Soruşturması

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında öğretmen ve mühendislerin de yer aldığı 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, öğretmen ve mühendislerin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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