Yalova'da Fetö/pdy Soruşturması

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında öğretmen ve mühendislerin de yer aldığı 8 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, öğretmen ve mühendislerin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakaladı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.