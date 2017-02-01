Yalova'da Fetö/pdy Operasyonu

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan bazıları Yalova İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli, bazıları ise meslekten ihraç edilmiş 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve O.K. tutuklandı, N.Ö, Y.E, Y.T, Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.