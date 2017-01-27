Yalova'da Fetö/pdy Operasyonu

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 müftülük çalışanı ile bir öğretmeni yakaladı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.