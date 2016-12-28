Yalova'da Fetö Operasyonunda 7 Tutuklama

Yalova gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.



Yalova'da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında geçtiğimiz günlerde çoğu sağlık personeli olan 19 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 19 sanıktan M.V, Z.V, L.Ö, M.E, İ.K, Y.B. ve Y.D. tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartı ile salındı.



Operasyon kapsamında gözaltı kararı olan 2 eczacının ise halen firari olduğu öğrenildi. - YALOVA