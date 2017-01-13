Yalova'da Fetö Operasyonunda 7 Polis Tutuklandı

YALOVA (İHA) – Yalova'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 15 polisten 7'si tutuklandı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 4 Ocak 2017 günü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirerek, 15 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şahıslar sorgularının tamamlanması sonrasında terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildiler. Mahkemeye çıkan 15 sanıktan C.B, İ.U, Ş.A, M.E, M.Y ve Ö.Y. adlı polisler tutuklanarak ceza evine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - YALOVA