Yalova'da CHP Afişlerinin Kesildiği İddiası

AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, CHP'nin halk oylaması afişlerinin kesildiğinine yönelik iddialara ilişkin, "Bizim arkadaşlarımız hiçbir seçimde, hiçbir partinin bayrağını koparacak kadar basit şeylere tenezzül etmez. Rüzgar kopartmış." dedi.



Demirel, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, "Afişleri kestiler. Gençlere talimat verdim. Kimsenin canını yakmayın dedim. Sadece, 'afiş yerine keseni oraya asın' dedim." açıklamasının hatırlatılması üzerine, gerilimden uzak durulması gerektiğini ifade eden Demirel, şunları kaydetti:



"Ben aday olduğum günden bugüne kadar dikkat ettiğim bir husus vardı. Küçük bir ilde siyaset yapıyoruz, gerilimden uzak durmaya çalışıyorum. Kavga ile herhangi bir yere varılacağına inanmıyorum. Barışla bitmeyen hiçbir savaş yoktur, 'madem sonunda barışacağız niçin savaşıyoruz.' diyorum. Bazı muhalefetteki arkadaşların değişik açıklamaları oldu. Bazıları bizi İzmir'de denize döküyor. Muharrem Bey de işte bayrakları kopmuş, 'koparanları oraya asın' demiş. Bizim arkadaşlarımız hiçbir seçimde, hiçbir partinin bayrağını koparacak kadar basit şeylere tenezzül etmez. Biz de buna fırsat vermeyiz. Ben arkadaşlarıma da 'böyle bir şey var mı?' diye sordum. Sonradan öğrendik ki bunu rüzgar yapmış. Tabii doğru bir laf değil. Ben bu durumu onun şımarıklığına veriyorum. Zaman zaman böyle şımarıkça laflar ediyor. Biz tabi onun büyüğüyüz. Büyük olduğum için onu affediyorum. Doğru bir laf ve doğru bir söylem değildir. Bizim arkadaşlarımız hiçbir zaman öyle bayrak kesmeyle şununla bununla uğraşmaz."



Yalova Belediyesinin borcu



AK Parti Yalova Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Yalova Belediyesinin borcunun 135 milyon liraya çıktığını iddia etti.



Belediyenin 2016 yılında 34 milyon lira gelirinden fazla harcama yaptığını ifade eden Öztabak, şunları söyledi:



"Yaklaşık 2,5 ay süren denetim komisyonu raporuna göre belediye 2016 yılı sonu itibariyle borç miktarı 135 milyon lira. Belediye sürekli borçlanmış ve daha sonra iktidara gelecek olan belediye yönetiminin de ipotek altına almıştır. Bir yıllık bütçesinin tamamını şu anda borç halinde. 2014 yılında Yalova Belediyesi'nin borcu 53 milyon liraydı. 2015 yılı sonunda bu borç 75 milyon liraya çıktı. 2016 yılı sonunda 135 milyon lira oldu. Sadece 2016 yılı içerisinde gelirlerden 34 milyon lira fazla gider yapılmış. Sürekli borç yapılmış, satışlar dahil. Bir belediye zarar edebilir, yatırım yapmıştır zarar edebilir. Borçlanabilir, borç miktarı da artabilir ama neler yaptığına ilişkin takdiri kamuoyuna bırakıyoruz."