Yalova'da 21 Yaşındaki Gencin Ölümüne Neden Olan Sürücü Yakalandı

YALOVA'da önceki gece kullandığı otomobille çarptığı 21 yaşındaki Osman Yazıcı'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen ve kaza yerinde aracını bırakıp kaçan 41 yaşındaki sürücü Halim Karakuş yakalandı. Osman Yazıcı'nın cenazesi Adli Tıp'taki otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



Yalova'da merkez Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacı Mehmet Köyü'ne yaya olarak giden Osman Yazıcı'ya, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 77 DK 857 plakalı otomobil çarptı. Yazıcı, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savruldu. Sürücü, hasar görüp arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı. Oğullarından haber alamayan aile fertleri, evlerinin yakınındaki yol kenarında çocuklarının cesedini buldu. Yazıcı'nın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Baba Rıdvan Yazıcı, oğluyla gece telefonla konuştuğu belirterek saat 23.00 sularında Yalova merkezdeki işinden çıktığını ve eve gelmek üzere yolda olduğunu söylediğini kaydetti. Baba, daha sonra ise oğluna ulaşamadığını, eve gelmeyince de sabah aramaya çıktıklarını belirtti.



Jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonucu Hacı Mehmet Köyü'nde sürücünün kimliğini tespit ederek, otomobili kaza yerinde bırakıp kaçan Halim Karakuş'u gözaltına aldı.



Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Osman Yazıcı için Yalova Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı baba Rıdvan Yazıcı'nın taziyeleri kabul ettiği törenin ardından Osman Yazıcı'nın cenazesi Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



- Yalova