Yalova'da 13 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Yalova polisinin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 13 kilo eroin ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yurtdışından getirilecek olan yüklü miktarda eroinin batı illerinde piyasaya sürüleceği yönünde aldığı bir isthbaratı değerlendirerek Yalova-Kocaeli yolu üzerinde bir aracı durdurarak arama yaptılar. Operasyonda araçta pirinç torbaları içerisine zulalanmış şekilde 8 kilo 580 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Y (19) adlı şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri diğer bir operasyonda ise şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurarak arama gerçekleştirdi. Otobüsün bagaj bölümündeki 2 valizin astar bölümlerine saklanmış 2 ayrı torbada toplamda 4 kilo 440 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.S (25) ve F.K(23) isimli 2 kişi gözaltına alındı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri böylece toplamda 13 kilo eroin maddesi ele geçirmiş oldu. - YALOVA