Yalova'da 1 Mayıs Kutlandı

YALOVA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,



15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Yalova'daki kutlamalara sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı. Kutlamalarda yapılan konuşmalarda, iş güvencesi, KHK ile yapılan ihraçlar ve OHAL'in kaldırılmasına yönelik talepler dile getirildi. Emekli Sen Yalova Şube Başkanı Kubilay Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, İş güvencesi başta olmak üzere, en temel sendikal-demokratik hakların hedef alındığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "1 Mayıs, bir taraftan emekçilerin güncel ve somut taleplerinin öne çıktığı, diğer taraftan işçi sınıfı ve ezilen halkların sınıfsız, sömürüsüz, barış içinde bir Türkiye ve dünya yaratmak için yürüttüğü mücadeledeki kararlılığın simgesidir. Emekçiler arasındaki birlik, dayanışma ve mücadele isteğinin kitlesel ve yaygın bir şekilde ülkenin dört bir yanında alanlara ve mücadeleye yansıtmak için başta eğitim ve bilim emekçileri olmak üzere, tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyoruz" dedi.



- Yalova