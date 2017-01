Yalova Büyük Bir Faciadan Kurtuldu'

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde limandan sızan yakıt, rüzgarın etkisiyle Yalova'da Hersek kıyılarına kadar ulaştı. Denizde bulunan kuşlar petrole bulanırken, birçok kuş telef oldu. Yalova'da bu nedenle kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.



Altınova Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yalova Şubesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri hem sahilleri temizliyor hem de kuşları kurtarıyor.



Kocaeli'nde yaşanan sızıntı, Yalova'da kuşların uğrak noktası olan ve 'kuş oteli' olarak nitelendirilen Hersek Lagünü'ne kadar ulaştı. Osmangazi Köprüsü'nün hemen yanı başındaki Hersek Lagünü'nde çalışmalar sürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü'nün büyük bir faciadan kılpayı kurtulduğunu söyledi. Başkan Metin Oral, "Biz tüm tedbirlerimizi aldık. Başta hem Yalova Valiliğimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Orman ve Su İşleri Müdürlüğümüz ve buradaki tüm personel arkadaşlarımız, belediye, veterinerlik personelimiz, zabıtamız el birliğiyle güzel bir işbirliğiyle tehlikeyi büyümeden bertaraf ettiler. Şimdi de buranın temizliğini yapıyorlar. Açıkçası gölümüz biliyorsunuz bizim için çok önemli. Gölümüz, kuş cenneti. Şu anda kuşlarımız, misafirlerimiz var. Onların etkilenmemesi bizim için önemliydi" dedi.



Sızıntıdan Yalova'da 5-6 kilometrelik sahil şeridinin etkilendiğini söyleyen Metin Oral, "Daha büyük bir facia olabilirdi. Şu anda binlerce kuşumuz var. Flamingolardan kuğulara şu an burada ciddi miktarda kuşumuz var. Dolayısıyla zararı hafif atlattık. Şimdi arkadaşlarımız temizlik işlerini yapıyorlar. 5-6 kilometrelik bir sahil şeridi etkilendi. Bu sahil şeridinin 4 kilometrelik kısmı temizlendi. Çok az bir yer kaldı. Rüzgarla, dalga vasıtasıyla buraya kadar geldi. 100'e yakın arkadaşımız çalışıyor. 3 gündür burada çalışma yapıyoruz. İnşallah 1-2 gün içerisinde de tam temizlenmiş, toparlanmış olacak. Bizim için güzel tarafı gölümüze fazla yansımadan bu işi kıyılarımızda da temizleyerek halletmiş olacağız. Arkadaşlarımız zor şartlarda çalıştılar. Özellikle göl ile denizin birleştiği alandaki şartlar biraz zor. Bu zor şartlarda güzel bir çalışma yaptı arkadaşlar. Onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Hersek'te 70 kuşun bu sızıntıdan etkilendiğini söyleyen Başkan Oral, "Elimizdeki bilgiye göre 70 kuşumuz etkilendi. Ağırlıklı karabatak. Bunların 40 tanesi şu anda bakım halinde. 30'a yakını da telef oldu. Tabi buradaki kuş sayısına baktığımız zaman çok kuşun etkilenmemesi bizi sevindirdi. Bu 70 kuşun bir kısmı da burada etkilenen değil de diğer taraftan etkilenerek buraya gelenler çünkü gölün içerisinde şu an sızıntıyı engellenmiş durumdayız. O yönden de şanslıyız. Hersek Lagünü kontrol altında. Bir-iki gün içerisinde de bitireceğiz. Hersek Lagünü'ndeki çalışma son aşamaya geldi. Diğer kıyıya doğru çalışmalarımız devam ediyor. Önceliği Hersek Lagünü'ne verdik. Bizim için önemli olan burasıydı. Burada her şey kontrol altında" dedi.